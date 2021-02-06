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السيسي عن مخالفات البناء: غياب الدولة لسنوات تسبب في إجراءات غير مسيطر عليها

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محمود البدوي
10:55 م | السبت 06 فبراير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه خلال سنتين أو ثلاث تحديدًا عندما أطلق ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين بأن «عندنا مشكلة كبيرة، وانتوا من غير ما تقصدوا، والدولة مشتركة معاكم فيها، الدولة كانت غايبة، وغايبة سنين طويلة جدًا».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»: «سلوك الناس حسب ما شايف وحسب مصلحته، كان فيه فساد إداري وتنظيمي وكان حجم الطلب كبير، الناس كانت عاوزة من 800 أو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، بل تصل لـ مليون وحدة».

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