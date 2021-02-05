السيسي لمهندسين بأحد مشروعات تطوير شرق القاهرة: «مانخرجش منها إلا لما نخلصها»

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، والمقابل لمطار القاهرة الدولي.

وقال أحد المهندسين موجهًا كلامه إلى رئيس الجمهورية إنه في إطار خطط التطوير والتنمية وأوامر الرئيس برفع كفاءة وتطوير مناطق شرق القاهرة، وربط طرق ومحاور مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، تم تطوير شارع «أ ب ج» بمنطقة أربعة ونص تحت كوبري الجيش المصري وحتى تقاطعه مع شارع الطاقة بطول 1.5 كم بمتوسط عرض من 3 إلى 4 حارات مرورية وجرى الانتهاء منه بالكامل.

وأضاف: «ولتخفيف الأعباء على المواطنين والأحمال على المحاور الرئيسية تم إنشاء طرق طولية وعرضية في منطقة الحي الثامن، ولحل مشكلة التكدس المروري على طريق الأوتوستراد تم عمل ودراسة 2 حل مروري، أولهما تطوير وتوسعة شارع حافظ رمضان، من بدايته مرورًا بشارع حسن مأمون وشارع أحمد فخري وانتهاء بشارع مكرم عبيد بطول 2 كم وعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتم تنفيذ كوبري على طريق الأوتوستراد لحل التقاطعات بين شارع طريق الأوتوستراد وشارع أحمد فخري وطريق الأوتوستراد وشارع حسن المأمون وكوبري بطول 1.1 كم وعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى 2 رامب خدمة، الأول يخدم القادم من الأوتوستراد والمتجه إلى شارع حسن المأمون ورامب صعود يخدم القادم من شارع حسن المأمون والمتجه إلى شارع الأوتستراد، وسينتهي الكوبري خلال شهر أبريل».

وعلق رئيس الجمهورية قائلًا: «نعلم أن هناك تكدسًا كبيرًا جدًا في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الحركة كانت قليلة، لكن جرى توسعة المحاور لكي يتحرك الناس بسهولة، واللي يهمني إني لو عندي 100 ألف شقة يعيش فيها نصف مليون إنسان مثلًا .. باللي إحنا عملناه ده يعني أننا قمنا بتحسين حياتهم تمامًا في الحركة وسرعة الانتقال من مكان إلى آخر .. وعمومًا أي حاجة في المنطقة طالما إحنا موجودين مانخرجش منها إلا لما نخلصها تمامًا».