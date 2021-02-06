السيسي: من 3 لـ4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. انتوا فاكرين إيه؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، موضحًا: «يا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا ونحل مسألة المخالفات، لكن اوعوا لما تفتكروا إني لما يكون عندي مثلًا 100 ألف مخالفة أو 200 مخالفة هقدر أمشيهم من البيوت بتاعتهم وأوديهم في حتة تانية، وعشان نهد البيوت دي كلها محتاجين مليون شقة، بمتوسط 400 مليار جنيه شقق في الإسكندرية».

وأضاف رئيس الجمهورية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «عشان أحل أزمة العشوائيات في مصر عاوز بتاع 3 أو 4 تريليونات جنيه، الناس كانت عاوزة تعيش ويتعمل لها بيوت، لكن البلد مكنتش قادرة تعمل ده، لكن لما تقول لي هتقدروا تعملوا ده؟! هقول آه هقدر أعمل لكل الأجيال القادمة بفضل الله».

وتابع الرئيس: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة».