مصدر يكشف لـ«الوطن» كواليس مداخلة السيسي مع عمرو أديب: «جات فجأة»

كشف مصدر من داخل برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «Mbc مصر»، كواليس مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البرنامج، خلال حلقة السبت، مؤكدًا بقوله: «المكالمة جات فجأة».

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ فريق عمل البرنامج، فوجئ باتصالٍ من مكتب رئيس الجمهورية، بشأن عمل مداخلة للرئيس في البرنامج، على الهواء مباشرة، حيث إن عمرو أديب كان قد تحدّث خلال الحلقة عن قضايا عدّة، لعل أبرزها مشكلة عقار الإسكندرية، ومداخلة مع رئيس الحي.

وأوضح المصدر، أنّه جرى ترتيب المداخلة في ثوانٍ معدودة، وكان رئيس الجمهورية على الهواء مُباشرة، مع عمرو أديب، ليتحدث نحو 26 دقيقة، في قضايا مُختلفة، مثل أزمة عقار فيصل، ومنطقة الكيلو 4.5، بطريق السويس.