السيسي: لن نتخد إجراء شديدا لتنظيم الأسرة.. وحالة ثورة 2011 لم تنتهي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، «بس أوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011، أوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت، اللي بنعمله فوق طاقة الناس وفوق طاقة الدولة المصرية، لازم تقولوا أزاي ده بيتعمل، لازم تقولوا الأموال دي بتيجي منين، بتيجي من مصر».

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنه منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وتحديدًا عندما أطلق ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين بأن «عندنا مشكلة كبيرة، وأنتوا من غير ما تقصدوا، والدولة مشتركة معاكم فيها، الدولة كانت غايبة، وغايبة سنين طويلة جدًا».

وتابع: «سلوك الناس حسب ما شايف وحسب مصلحته، كان فيه فساد إداري وتنظيمي وكان حجم الطلب كبير، الناس كانت عاوزة من 800 أو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، بل تصل لـ مليون وحدة، الناس اللي نزلوا في 25 عيش وحرية وعمل طب عيش منين، وهل أنت لوحدك، دي زيادة سكانية كبيرة».