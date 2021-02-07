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صحفي رياضي مصري بقطر: الأهلي استحق التواجد وشعبيته هنا كبيرة

أبو حمر: وصول الأهلي لكأس العالم ليس هدفه فقط التمثيل المشرف

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محمد عزالدين
02:11 ص | الأحد 07 فبراير 2021
الناقد الرياضي عبدالعزيز أبوحمر

الناقد الرياضي عبدالعزيز أبوحمر

قال الناقد الرياضي عبدالعزيز أبوحمر، الصحفي المصري بجريدة «ستاد الدوحة»، إن وصول الأهلي لكأس العالم ليس هدفه فقط التمثيل المشرف، ولكنه استحق التواجد فيه، نظرا لأنه بطل أفريقيا، مشيرا إلى أن أداء الأهلي أمام الدحيل القطري لم يكن سيئا.

وأضاف «أبوحمر»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ لا تجسد فقط اسم الأهلي وعراقته، ولكن تؤكد أيضا أن مصر موجودة في كل الساحات، لافتا إلى أن معظم الصحفيين في قطر مصريون، مؤكدا على أن المشجعين القطريين كانوا سيشجعون الأهلي لولا أنه كان يلاعب فريقا من بلدهم، مؤكدا أن شعبية الأهلي في قطر كبيرة.

ولفت إلى أن الفريق القطري قويا وليس ضعيفا، كما أن الأهلي في آخر 4 أو 5 مباريات في الدوري لم يسجل أهدافا بالشوط الأول، وهذه ظاهرة، لافتا إلى أن الأهلي كاد أن ينهي مباراة الدحيل بالشوط الأول.

 وعن تصريحات لاعب الدحيل المعزل علي حول الأهلي، قال: «بحكم إني أعرفه شخصيا من أول لما كان لاعب تحت بير السلم، أقول بكل أمانة أنه لم يقصد ذلك، وتصريحه غير موفق».

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