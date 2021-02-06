موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يبحث الكثيرون عن موعد مباراة النادي الأهلي، المقبلة، بعدما نجح في الفوز على فريق الدحيل القطري، في أول مباراة له بمونديال الأندية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، ويواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لجمهورها على مدار اليوم، موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بداية مباراة الأهلي، ضد بايرن ميونيخ، يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 فبراير 2021، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي، على ملعب «أحمد بن علي المونديالي».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم لأندية

وتمتلك قناة «بي إن سبورتس» حقوق البث الحصرية لكأس العالم للأندية، وستنقل مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ، وجرى تداول بعض الأخبار حول عرض المباراة على القناة المفتوحة، مثلما حدث في مباراة الأهلي والدحيل، كما ستنقل المباراة أيضا عبر قناة «الكأس» القطرية،.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، صرح طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأن الفريق سيواجه غريمة بايرن ميونيخ الألماني، بالقميص الأساسي الأحمر، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وكان قد ظهر الأهلي، بالقميص الرمادي في مباراة الدحيل القطري.

وكان فريق الأهلي المصري، تمكن من الفوز على الدحيل القطري، صاحب الأرض والجمهور، في الدور الأول لمباريات كأس العالم للأندية، بهدف نظيف بتوقيع حسين الشحات، ليتأهل الفريق المصري لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي، بطل أوروبا، طوال مشاركاته في كأس العالم للأندية.