وفاة ممرضة بمستشفى كفر الزيات بعد إصابتها بفيروس كورونا

نعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية فى بيان لهما، ليلى عطية، ممرضة بمستشفى حميات كفرالزيات التابع لمديرية الصحة بالغربية، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية فى بيان لهما، أن الفقيدة الراحلة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء .

وكانت الممرضة قد ظهرت عليها مؤخرا، أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، وأجريت عدة فحوصات طبية وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل العزل الصحي ،إلى أن وافتها المنية.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أمس السبت، أن نسبة الشفاء بين مصابي فيروس كورونا على مستوى المحافظة تجاوزت 80%، منذ بداية الجائحة.

وأكد تم تسجيل 35 حالة تعافي بجميع المستشفيات في قرى ومراكز المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، أوضح وكيل وزارة الصحة أن غالبية المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي جاءت كأحد الأسباب الأساسية في ارتفاع معدلات الشفاء.

وأشار «حميدة» إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع نسبة الشفاء.