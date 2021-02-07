عدالة التوزيع وتوفير المياه جمال الريف.. فوائد بالجملة لتأهيل الترع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة تلفونية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «حكاية» مساء أمس: إن «مصر تعمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لتوفير المياه بالتوازي مع مفاوضات السد الإثيوبي، لأنه يوفر أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنويا وسوف يكون له مردودا كبيرا على الريف المصري والزراعة».

وأطلقت وزارة الموارد المائية والرى المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى، منه تأهيل حوالى 7000 كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ويحقق مشروع تبطين الترع العديد من الأهداف التي تخدم استراتيجية الدولة في توفير المياه لزيادة التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية، وتصل إلى ما يقرب من مليار متر مكعب سنويا، يمكن أن تساهم في زراعة نصف مليون فدان من الأراضي بنظام الري الحديث.

وقال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروع تبطين الترع، لـ «الوطن»، إن للمشروع مردودا كبيرا على المزارعين في عدالة توزيع المياه وتوصيلها إلى نهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وأكد أن الوزارة تعمل بمهندسيها وإداريها على تنفيذ البرنامج الزمنى للانتهاء من المشروع خلال الوقت الذي أكد عليه الرئيس السيسي في عامين، حيث تم الانتهاء من أكثر من 10 آلاف كيلو متر من الأطوال المقررة وقدرها 22 ألف كيلو مترا بدقة فائقة، لافتا إلى أن المشروع يساهم في تشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، والتصدى لكل أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وأضاف أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق لـ «الوطن»، إنه سوف يتم استثمار مشروع تبطين الترف في إعادة إحياء جمال الريف المصري، لافتا إلى أنه التقى وزير الري لإعادة إحياء تشجير الترع التي تم تبطينها بأشجار المورينجا والتوفت، وسوف يتم تنفيذ المخطط لعودة الجمال إلى الريف استثمارا لما تم تنفيذه من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.