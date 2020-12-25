الري: مشروع تأهيل الترع سينهي مشكلة نقص المياه

كشف المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، آخر التطورات الخاصة للمشروع القومي لتبطين الترع، قائلا إنه منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والبالغ طولها 7 آلاف كيلومتر، وما تم الانتهاء من طرحه حتى اليوم 4500 كيلومتر، والمتبقي 2500 كيلومتر، وما تم تنفيذه حتى الآن 610 كيلومترات، وهي معدلات تتوافق مع المهلة المقررة للمشروع.

سلوكيات المواطنين سبب حدوث تغير في الترع

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية وon، أن مشروع تأهيل الترع تأخر كثيرًا، وكان من المفترض البدء فيه منذ فترات طويلة، لأن الترع تغيرت عن الحالة التي كانت عليها منذ إنشاؤها من قديم الأزل، البالغ عمرها ما يقرب من 100 عام، وحدث بها تغيرات نتيجة للصيانة والتعديات والسلوكيات الخاطئة للأهالي.

المشروع يعيد الترع لأصلها

وأشار إلى أن المشروع يعيد الترع لأصلها، والاستفادة من القطاع المائي ، وتوفير المياه، ويقلل من شكاوي نقص المياه في نهايات الترع، لأنه يزيل العوائق الموجودة بها سواء للمخلفات المُلقاه فيها، ومن شأنها زيادة سرعة المياه بحوالي الضعف لنهاية الترع، وتحسين كفاءة نقل المياه، ويحقق مبدأ العدالة في نقلها لكل القطاعات.

المشروع يمس كل قرية

وأوضح أن العمل جارٍ في 20 محافظة في الوادي والدلتا، ويعد مشروع تأهيل الترع مشروعا قوميا، ويمس كل قرية ونجع ومركز مدينة، وكل الترع التي يتم الانتهاء من تنفيذها تدخل الخدمة بشكل فوري، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم الانتهاء من مشكلات نقص المياه.

التكلفة المتوقعة للمشروع 20 مليار جنيه

ولفت إلى أن حجم التكلفة المتوقعة للمشروع من 18 لـ 20 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة الجزء الخاص بـ 4500 كيلومتر تصل لـ 13.5 مليار جنيه، وهي نفس التكلفة التي كانت متوقعة، وإذا حدث تغير في الأسعار خلال العامين المقبلين، وهي مدة الطرح، قد تزيد نسبيا.