جمال القصار: مشروع تأهيل الترع وتبطينها يوفر المياه ويقلل التلوث

قال الدكتور جمال محمد القصار، مدير معهد إدارة المياه، إن مشروع تأهيل الترع يعمل على ترشيد المياه وهذا هو الهدف الأساسي، بالإضافة إلى حل مشاكل كثيرة تخص المزارعين فيما يخص المياه، كما أن مشروع تبطين الترع يسهم في تقليل التلوث وعدم إهدار المياه وترشيدها، لافتًا إلى أن المشروع يعيد تصميم الترع في الأبعاد والميول، بالإضافة إلى تقليل زمن ملء الترع من 9 ساعات إلى ساعة ونصف.

تبطين الترع سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي ملموس

وأضاف «القصار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مشروع تبطين الترع سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع.

تبطين الترع يسهم في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت

وأشار مدير معهد إدارة المياه، إلى أن هذه المشروعات تسهم في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، والتكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، منوها بأن المشروع يستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية، والتحويل من نظم الري السطحي إلى نظم الري الحديث لضمان توافر المياه في الترع.

جهود النهوض بقطاع السياحة في مصر وتجاوز أضرار كورونا

من ناحية أخرى، تحدث محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن جهود الدولة في النهوض بقطاع السياحة، فذكر أن الأساس في العملية السياحية الآن هو الحفاظ على سمعة مصر السياحية، بالإضافة إلى تطبيق شروط الأمان، ومصر نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.

مصر استطاعت أن تحقق شروط الإجراءات الاحترازية

وأوضح عثمان، أن السياحة الترفيهية استقبلت حتى الآن ما يتجاوز نصف مليون سائح دون أن يحدث بينهما اي إصابات، وهذا دلالة أن مصر استطاعت أن تحققت شروط الإجراءات الاحترازية، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في أعداد السائحين بعد الحصول على لقاح كورونا، كما أن الحكومة المصرية تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتأمين السياح الموجودين بالدولة المصرية.