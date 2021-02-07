تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع ملف لقاحات كورونا.. وحصة مصر مؤمّنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع ملف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عن كثب، وهناك تعليمات من الرئيس بدراسة كل ملفات اللقاحات بشكل علمي واختيار الأنسب والاطلاع على مستجدات اللقاحات من خلال التواصل مع الشركات الدوائية الكبري و«جافي».

حصة مصر من اللقاحات مؤمنة.. والرئيس يتابع الملف بنفسه

وأضاف تاج الدين، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّه سيتم تأمين حصة مصر من لقاحات كورونا، وهو ماحدث بالفعل، حيث استقبلت مصر شحنات من لقاحات متنوعة، سواء اللقاح الصيني «سينوفارم» وكذلك لقاح «استرازنيكا»، وهناك شحنات ستستقبلها مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود لجنة علمية تعمل على دراسة اللقاحات.

المالية خصصت مبالع للتعاقد على اللقاحات

وأضاف مستشار الرئيس أنّ وزارة المالية خصصت مبالغ للتعاقد على اللقاحات، وهناك فئات لها الأولوية في التطعيم: «بدأنا بالفرق الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم أصحاب الأمراض المزمنة لقلة مناعتهم وأكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وبعد ذلك سيكون للمواطنين ولن يحصل أي مواطن على اللقاح إلا بعد التأكد من فعاليته وسلامته».

اللقاحات آمنة ولن تعطي اللقاحات المناعة بنسبة 100%

وأوضح أنّ الأحاديث المنتشرة وتخويف المواطنين من اللقاحات ليس له أساس من الصحة، وأنّ اللقاحات المطروحة مختلفة، منها المصنع بطريقة صحيحة، ومنها التقليدية، وقبل التعاقد مع أي جهة للحصول على اللقاحات ننظر إلى التجارب السريرية وأين أُجريت وعلى من، والنتائج «مفيش أي لقاح فعّال بنسبة 100%».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 422 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.