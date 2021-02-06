«تعمل إيه لو خلص بنزين عربيتك على الطريق».. المرور في خدمتك

في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص إلى نفاذ البنزين أثناء قيادتهم سياراتهم الخاصة، ونفاذ البنزين قد يجعلك في مأزق بحيث لا تعرف كيف تتصرف وكيف تصل إلى أقرب محطة بنزين أو تطلب استغاثة من أحد.

ونقدم في السطور التالية طرق ووسائل للتصرف عند التعرض لنقص البنزين على الطريق أو أثناء السفر، وفق لما قاله الرائد هيثم الكنيسي، خبير في الإدارة العامة للمرور:

طرق طلب استغاثة عند نقص أو نفاذ بنزين سيارتك

هناك سيارة مخصصة للإغاثة المرورية متوفرة على جميع الطرق السريعة سواء الصحراوي أو الدائري أو الإقليمي الجديد.

وتم تخصيص رقم 01221110000 لأي قائد سيارة تتعرض مركبته لنفاد البنزين أو حدوث مشكلة في إطار السيارة يتم الاتصال بذلك الرقم ويتم التعامل سريعا مع تلك الحالة.

وفي حال رغبتك في الوصول إلى محطة بنزين قريبة منك، يجب عليك الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات.

ضع الفتيس على وضع «المور» ولا تحاول الضغط على دواسة البنزين بقوة، لأنه يسبب ضخ بنزين على المحرك.

لاتضغط على الفرامل بشكل متكرر.

يجب القيادة على سرعات متوسطة.

أغلق مكيف السيارة على الفور لأنه يزيد من استهلاك الوقود.

قم بقيادة السيارة على الجهة اليمنى ولاتزيد السرعة.

وقال الرائد هيثم الكنيسي، إن الإدارة العامة للمرور تعمل على مدار ساعات اليوم كاملة من أجل إغاثة أي شخص يطلب المساعدة، لافتا إلى سرعة استجابة هذه السيارات حيث تصل في أقل من 5 دقائق موجود بها «جراكن» بنزين أو سولار، وماكينة كهرباء يتم تشغيلها في حالة المنطقة التي ليس بها أي إنارة مع وجود «صدادات» في حالة حدوث حادثة ويتم وضعها خلف السيارة، ومنشور كهرباء يتم قطع الصاج الحديد للسيارة في حالة حدوث حادثة.