علاء الدين مديرا لمستشفى أسيوط الجامعي.. و«زكي» وكيلا لكلية الطب

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، قرارًا بتولي الدكتور علاء الدين عبدالمنعم السيد عثمان رئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بالجامعة، مديرًا للمستشفي الجامعي الرئيسي، وذلك بالإضافة إلى عمله حتى 31 يوليو 2021.

في سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور سعد زكي محمود سعد الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب بالجامعة، وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة 3 سنوات.

من جانب آخر، أعلن رئيس الجامعة، انتهاء الإجراءات الخاصة بالندب الجزئي للدكتور محمد عبدالحميد قطامش أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة عين شمس والمعار إلى جامعة مصر الدولية؛ وذلك للإشراف على كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط خلال العام الجاري 2020/2021.

كانت جامعة أسيوط، قد أعلنت عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لشغل ثلاث وظائف قيادية طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016؛ وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك.

وصرح الدكتور طارق الجمال، بأن الوظائف المعلن عنها تتضمن وظيفة أمين كلية التربية، ومدير عام الشؤون الهندسية، ومدير عام مركز التجارب والبحوث الزراعية، ما تعد جميعًا من الوظائف القيادية العليا والذي متاح التقديم لها حتى موعد أقصاه 2 من مارس المقبل.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.