عاجل.. بيان هام لوزير الاتصالات بشأن الإنترنت أمام النواب بعد قليل

يستعد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد قليل، لإلقاء بيان هام أمام مجلس النواب، بشأن ما أنجزته الوزارة خلال 2018-2020، في كل الملفات الخاصة بالاتصالات، من بينها الحكومة الرقمية والإنترنت وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية.

جلسات كشف الحساب

يأتي هذا البيان، ضمن جلسات «كشف الحساب» التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ما أنجزته كل وزارة خلال الفترة الماضية ضمن برنامج «مصر تنطلق» الذي تبنته الحكومة عند تشكيلها.

الإنترنت وألياف الفايبر

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بمجلس النواب، إن هناك ملفات كثيرة سيتم فتحها مع وزير الاتصالات علي رأسها أخر تطورات ملف «الحكومة الرقمية»، وجهود هيكلة البنية التحتية للانترنت وتوصيل كابلات الفايبر لكل المحافظات.

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف الاتصالات من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأهميته القصوى في خطة التنمية المستدامة التي تسعي لها الدولة، فالتكنولوجيا عامل مهم في إعادة بناء الدولة المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات ستفتح كل الملفات الخاصة بملف الاتصالات خلال الفصل التشريعي الحالي خصوصا المتعلقة بالحياة اليومية الخاصة بالمواطنين سواء من خدمات تكنولوجيا أو حتى الإنترنت.

اشترطات البناء الجديدة

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقع منذ أيام بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، اعتبارا من أول إبريل المقبل، بحيث تكون الألياف الضوئية جزء من اشترطات المباني الخاصة بأي عقار اعتبارا من هذا التاريخ، خصوصا مع توجه الدولة في التوسع في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على مستوى الجمهورية.