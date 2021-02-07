استخدامه طارئ.. لماذا حدد السيسي احتياج مصر من لقاح كورونا بـ70 مليونا؟

شهدت الأونة الأخيرة تسلم مصر أكثر من دفعة للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من أجل تطعيم المصريين وفي مقدمتهم الأطقم الطبية، ضمن ملايين الجرعات التي تعاقدت عليها عن طريق هيئة الشراء الموحد، ووفقا لوزارة الصحة والسكان يتم تخزين اللقاح بمخازن وزارة الصحة، تمهيدا لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم، وهو ما تحدث عنه للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي حوار السيسي أمس في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، قال إن مصر في حاجة لـ 70 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وهو الرقم الذي فسره الرئيس بعد ذلك قائلًا: «ندرس كل الموضوعات بدراسات علمية كويسة أوي، لتحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح مثل الأطقم الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، ولما درسنا هذا الأمر وجدنا أن لدينا ما يتراوح بين 30 مليونا إلى 35 مليونا في هذه الشرائح، أي أنهم في حاجة إلى 70 مليون جرعة، الفلوس موجودة ومفيش أي مشكلة، لكن نحاول عمل إجراءات محوكمة، وللناس اللي مستهدفينها في كل شريحة متقلقوش».

وواصل الرئيس خلال حواره مع برنامج «الحكاية»: «مع العلم إن الاستخدام سيكون طارئا لأن الجائحة مسيطرة على العالم كله، وجرى اتخاذ إجراءات قفزت على الخطوات العلمية والعملية المطلوبة، عاوز أطمن الناس من خلال برنامجك إن حاجتنا مطلوبة وبتيجي وحملة التطعيم ماشية على الأطقم الطبية وحجم التجاوب يتراوح ما بين 45% و50% من المستهدف، فيه ناس بتقول مش عاوز لو سمحت».

أستاذ أمراض معدية: الـ70 مليون جرعة ستقسم على الـ35 مليون مسن بموجب جرعتين لكل منهم

الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، علق على هذا الشانه قائلًا إن توافر لقاحات كورونا أمر ضروري في االمرحلة المقبلة، حيث إنها فترة انحصار للفيروس لمنعه من أي موجات أخرى.

وأضاف سلامة لـ«الوطن»، أن البعض يمكن أن يعتقد أن 70 مليونا هم عدد السكان بخصم عدد الأطفال، ولكن ليس هكذا تدار الأمور، بل يتم منح الفئات الأكثر استحقاقا للقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أولا.

وأوضح، أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن عدد تلك الفئة كما ذكر الرئيس نحو 35 مليونا، وبمضاعفتها تكون النتيجة 70 مليون جرعة، وذلك لأن كل فرد يتم تطعيمه باللقاح مرتين وليس مرة واحدة أي يحتاج لجرعتين.

وتابع أن التعامل مع اللقاح واستخدامه بالشكل الطارىء أمر ضروي، لأن الجائحة غير مضمون الانتهاء منها في وقت معين، وبالتالي يجب التعامل مع اللقاح بشىء من الحرص.