ضبط 500 طن حلويات بدون ترخيص داخل مصنع في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، ٥٠٠ كيلو سكر داخل أحد مصانع الحلويات بدون ترخيص، في حملات تفتيشية وتموينية على المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

من جهتها، قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة الوزارة، إن إدارة تموين العاشر من رمضان، شنت حملة على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق مدينة العاشر من رمضان لضبط المخالفين.

وأضافت أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر جنح (ا د ط) ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات؛ وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على ١٠ شيكارة سكر أبيض زنة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر على ذمة المحضر.

وتم تحرير ٣ محاضر جنح (ا د ط) ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧، وتحرير محضرين حنج (ا د ط) ضد أصحاب أنشطة تجارية؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وتستمر الحملات التفتيشية والتموينية؛ لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أجرت رئاسة مركز ومدينة ههيا، تنسيقًا مع الإدارة الزراعية بالفواقسة وهندسة طرق ههيا، وقوة أمنية من مركز الشرطة، والوحدة المحلية بالزرزمون، بشن حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي بعزبة مختار بيك التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون عبارة عن حصيرة خرسانية مجهزة كأرضية لإقامة مغسلة سيارات بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر ، بجوار طريق قرية العلاقمة ، فتمت الإزالة الكلية للتعدي على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون، بحملة لإزالة وفك شدة خشبية بعزبة الباجور ميت علا بنطاق الوحدة المحلية بالبلاشون، عبارة عن سور مسلح طول ٣٢ مترًا وعرض ٧ أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بحملة إزالة في المهد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون، عبارة عن بناء من الطوب الأبيض لسور من جهتين بارتفاع ٣ أمتار على مساحة ١٥٠ مترًا بقرية جهينة القبلية، وتمت الإزالة الفورية حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.