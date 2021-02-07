خبيرة: حديث الرئيس عن «تطوير القرى» يكشف مدى أهميته في الوقت الحالي

قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب سابقا والخبيرة المصرفية وعضو مشروع تطوير القرى والريف المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والمسؤولين يقومون بمعجزة تاريخية وهي إعادة بناء الدولة من جديد، خاصة إعادة بناء الدولة بالبنية التحتية من طرق ومدن جديدة وتعليم وصحة في وقت واحد.

وأوضحت «بسنت»،في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإعلام والتعليم لديه قصور في نشر التوعية وجهود الدولة، بالإضافة إلى عجز المجتمع المدني فالدولة تقوم بأدوار الجميع ويجب على المواطن أن يستقبل المعلومة عن إنجازات الدولة في كل وقت ولا ينتظر مكالمة الرئيس السيسي عن كل مشروع.

وأشارت «بسنت» إلى أن مشروع القرن العظيم هو تطوير القرى والريف المصري من أهم إنجازات الدولة المصرية يقوم بها الرئيس السيسي، من خلال تطوير الريف والقرى سيخلق مجتمعا حديثا به كل مظاهر الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وكشفت «بسنت» أنها تشارك هي والعشرات من رجال الأعمال والمجتمع المدني في مبادرة تطوير القرى والريف المصري، ومن أهم المقترحات أن تتقاسم مع الدولة في بناء المجتمع الحديث من خلال جزئين الدولة تقوم بإنشاء البنية التحتية «كهرباء وماء وصرف وغاز» والجزء الثاني كمجتمع مدني يقوم ببناء المستشفيات وتطوير المنازل والمدارس والخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أن الخطة ستكون للمشاركة هي تمويل المشروعات الصغيرة في بناء الدولة الحديث وتطويرها ومساعدة القيادة السياسية في إعادة بناء مصر الحديثه لتكون رائدة في جميع المجالات وسيتم جمع رجال الأعمال من كل محافظة للمشاركة في تطوير القرى والنهوض بتنمية المجتمع.

وأكدت «بسنت» أن تمويل الدولة للمشروعات السكنية كانت من أهم الجهود لمواجهة العشوائيات وتطوير حياة المواطن المصري للحياة الكريمة ومبادارات أخرى تم تنفيذها في خلال 4 سنوات لم تتم من قبل، لافتة إلى أن خطة تطوير الريف وتنميته توفر فرص العمل وتمنع من الهجرة الداخلية إلى العاصمة.