«حديث المساء».. مكالمة الرئيس السيسي ووزيري القوى العاملة والبترول

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الخميس، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث احتلت مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومداخلات بعض الوزراء اهتمامات البرامج المختلفة.

الرئيس السيسي مع عمرو أديب

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، بعد حديثه عن قضايا عدّة، لعل أبرزها مشكلة عقار الإسكندرية، حيث تحدث عن أزمة البناء العشوائي واللقاحات وأزمة سد أثيوبيا والملف الليبي.

حيث وجه الرئيس حديثه إلى مقدم البرنامج: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول للناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».

غياب الدولة لسنوات تسبب في إجراءات غير مسيطر عليها

وأضاف «السيسي»، أنه «خلال سنتين أو ثلاث تحديدًا عندما أطلق ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين إن فيه مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، فيه فساد إداري وتنظيمي، سلوك الناس حسب ما شايف وحسب مصلحته، كان فيه فساد إداري وتنظيمي وكان حجم الطلب كبير، الناس كانت عاوزة من 800 أو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، بل تصل لـ مليون وحدة ».

نهتم بتنظيم الأسرة.. «مش هناخد إجراء شديد مع الناس دلوقتي»

وأوضح رئيس الجمهورية، أن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، «بس اوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011 أوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت، اللي بنعمله فوق طاقة الناس وفوق طاقة الدولة المصرية، لازم تقولوا أزاي ده بيتعمل، لازم تقولوا الأموال دي بتيجي منين، بتيجي من مصر»، كما أن مصر قد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، «يا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا».

من 3 لـ4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. انتوا فاكرين إيه؟

وتابع: «هنحل مسألة المخالفات، لكن أوعوا لما تفتكروا إني لما يكون عندي مثلًا 100 ألف مخالفة أو 200 مخالفة هقدر أمشيهم من البيوت بتاعتهم وأوديهم في حتة تانية، وعشان نهد البيوت دي كلها محتاجين مليون شقة، بمتوسط 400 مليار جنيه شقق في الإسكندرية، عشان أحل أزمة العشوائيات في مصر عاوز بتاع 3 أو 4 تريليونات جنيه، الناس كانت عاوزة تعيش ويتعمل لها بيوت، لكن البلد مكنتش قادرة تعمل ده، لكن لما تقول لي هتقدروا تعملوا ده؟! هقول آه هقدر أعمل لكل الأجيال القادمة بفضل الله».

أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا

وواصل الرئيس: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة»، كما أنه نفذ كل وعوده، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات: «الحمد لله رب العالمين مقلتش كلام معملتهوش، والكلام اللي قلته على المساكن قلته من 7 سنين، قلت إن عندنا 40% لـ50% من مصر عشوائيات، بس لما بنعالج المسائل بالمراحل، فيه أولويات».

بنزيد 200 ألف سيارة سنويا

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المتعجبين من الطفرة التي حدثت في مجال الطرق، وكثرة الكباري والطرق الجديدة، ورغبتهم في تكرار هذه النجاحات في مجالات أخرى، قائلا: «فيه زيادة سكانية، لازم يبقى فيه توسيع في الطرق، لأننا بنزيد 200 ألف سيارة سنويا خاصة بالمحافظات الكبرى، إنتو فاكرين إننا بنعمل كتير في الطرق بس؟.. أنا بعمل كتير في كل شئ، مفيش قطاع مش بعمل فيه كدة، بس يمكن قطاع الطرق عشان بتشوفوه وبتخرجوا بسيارتكم وبتشاهدوه بأعينكم».

هناك عقارات 14 دورا.. ومساحة الشوارع متر ونصف المتر أو مترين

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه كان يمر أمس على منطقة الكيلو 4.5، بطريق السويس، «لاقيت فيه عمارات 12 و13 و14 دور كمان، والمسافة بتاعة الشارع حوالي متر ونصف أو 2 متر، يعني تلاقي نفق بين العمارات، أنا وجهت إنهم يوسعوا الكلام ده، كان بين الأرض والناس اللي جنبهم سور، هما اللي كسروه، ولاقيت الأطفال مش هقول بالآلاف، لا بالمئات قاعدين يلعبوا على الطريق ده، أنا داخل أكلمك إن عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا محتاجين كلنا نتكاتف عشان متستفحلش وعشان متكبرش بس هتتصفى على مدى زمني طويل».

مصر في حاجة لـ 70 مليون جرعة لقاح

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملف لقاحات فيروس كورونا، قائلًا: «ندرس كل الموضوعات بدراسات علمية كويسة أوي، لتحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح مثل الأطقم الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، ولما درسنا هذا الأمر وجدنا أن لدينا ما يتراوح بين 30 مليون إلى 35 مليون في هذه الشرائح، أي أنهم في حاجة إلى 70 مليون جرعة، الفلوس موجودة ومفيش أي مشكلة، لكن نحاول عمل إجراءات محوكمة، وللناس اللي مستهدفينها في كل شريحة متقلقوش».

اللي بيستهدف مصر لا يستهدف سلطتها بل يستهدف شعبها

وأكد الرئيس السيسي، أن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائما بالأوضاع الداخلية، موضحًا: «قوتي وقوة مصر مش نابعة مني ولا من إدارتي السياسية ولا من مؤسسات الدولة الخارجية، لكن نابعة من المصريين، لأن شعب مصر يمثل قوة مصر، اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، ولا بيستهدف الحكم في مصر، لكن بيستهدف الشعب، كل الهدف من الفتنة اجتزاء الحقائق، وعدم قول توصيف حقيقي لما نمر به، مثل أزمة عقار الإسكندرية، لو حد بيقولها في التلفزيون، هيقولوا شايفين المبنى عامل إزاي .. هل أنت أمين في توصيف ما نحن فيه لعلاجه؟! أم هدفك هو عمل سوأة لمصر لإثارة شعبها».

سندعم المجلس الرئاسي الليبي المؤقت

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن قوة مصر لا تنبع من مؤسساتها فقط، لكن من مؤسساتها وشعبها، وإن شعبها كلما كان صلبًا وثابتًا فيمكن عندها أن نطمئن على مصر، «ستجد بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمور في ملف ليبيا تتحسن بإجراء مصر الذي اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام في ليبيا، ونحرص على التحرك من أجل السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرضت لهزة كبيرة في آخر 20 سنة، أما بالنسبة إلى المجلس المؤقت في ليبيا، فإننا داعمون لهم وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات في ليبيا».

وزير البترول مع EXTRA NEWS

وأجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع قناة EXTRA NEWS، قال إنه يتم العمل حاليًا على تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع يتم العمل فيه بهمة وجهد شديد، موضحًا أن مصر بها اكتشافات وفائض من الغاز الطبيعي، وتم بدء التوسع في كل أنواع استخدامات الغاز الطبيعي، مثل تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من المازيوت.

سنوصل الغاز الطبيعي لكل المصانع المتواجدة في مصر

وأضاف أنه يتم العمل على توصيل الغاز الطبيعي لكل المصانع المتواجدة في مصر، كما أن الغاز الطبيعي متواجد في السيارات منذ سنة 1995، ولم يكن هناك توسعا بقدر كافٍ، لكن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي صديق للبيئة وسعره نصف الوقود التقليدي

وأشار وزير البترول، إلى أن تلك المبادرة تعود بالنفع على الشعب المصري، «سعر الغاز الطبيعي نصف البنزين والسولار، كما أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة، ويوفر الكثير من التكاليف على الشعب المصري، لما يكون سعره رخيص هيكون مفيد لأهالينا، لأن الشخص هيوفر موارد كان يصرفها في الوقود التقليدي سيتم صرفها على أهله وبيته».

وزير القوى العاملة في «صالة التحرير»

كما أجرى الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اتصالا هاتفيا ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، قال فيها إن نسبة عدد البطالة في مصر في عام 2013-2014، كانت 13.7%، أي ما يقارب الـ14%، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تضع تقليل نسبة البطالة على استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

الدولة المصرية اهتمت اهتمام بالغا بملف البطالة

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة المصرية اهتمت اهتماما بالغًا بملف البطالة، حتى أصحبنا في 2019 نسبة البطالة 7.5%، ثم في عام 2020 كانت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في النصف الاول من العام أثرت بشكل كبير، فوصلت نسبة البطالة لـ 9%، ثم عادت مرى أخرى في النصف الثاني من العام لـ 7.3%.

في عام 2021 تضع الدولة على عاتقها انخفاض أعداد البطالة

وعن فرص العمل بذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير أنه أحيانًا يتم عمل ملتقيات مصغرة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، من أجل توفير فرص عمل لهم، «بس في أي إعلان توظيف بنعمله فيهم نسبة لا تقل عن 10% لذوي الهمم، ده أمر لازم»، موضحًا أنه في عام 2021 تضع الدولة على عاتقها انخفاض أعداد البطالة في مصر.