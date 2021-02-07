وزير الاتصالات: المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.

وقال «طلعت»، في بيانه، أمام مجلس النواب، إن التحول الرقمي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين، عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من البينة التحيتة لمصر الرقمية، من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الأخيرة.

وتابع الوزير: «لدينا اليوم المنصة الإلكترونية، ويشترك بها مليون مواطن، وتقدم 45 خدمة، من بينها المرور، مؤكدا أن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها بناء مجتمع رقمي لتقديم الخدمات كافة، وبناء مصر الرقمية»، منوها إلى أن هذا يكون من خلال عدد من المحاور، الأول هو التحول الرقمي، وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة، و«بدأنا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية، وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية».

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم بناء تلك البنية المعلوماتية، ثم البدء في ميكنة أعمال الحكومة، مؤكدا أنه تم طرح هذا الأمر ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن، وتقدم أكثر من 45 خدمة، منها ترخيص السيارات، واستخراج الرخصة وتجديدها، أو أي إجراء متعلق بذلك، وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن المواطن يستطيع أن ينهي 90% من خدمات التوثيق والتوكيل، من خلال الخدمة الرقمية، وكذلك خدمات أخرى، وستنفذ أكثر من 21 خدمة جديدة، ستطلق في الربع الأول من هذا العام، متابعا: «وهذا الامر مصمم لاستخدامه من كل المواطنيين ومن خلال منصة مصر الرقمية، ومن لا يستطيع التعامل معها فتحنا تنسيق وتعاون مع البريد من خلال مكاتب البريد أو مركز الاتصال، من خلال خط ساخن للحصول على تلك الخدمات، وكذلك وسائل السداد».