«الزراعة» تصدر تقريرا بأنشطة «الإقليمي للأغذية والأعلاف» خلال يناير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد أنشطة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز، أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضرًا بإضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنياً، تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها، فضلاً عن الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضرًا بإضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.

وأوضح مدير المركز، قبول طلبات تسجيل 362 مخصباً زراعياً لفحصها فنياً تمهيداً لإصدار إستمارات تسجيلها، وكذلك الانتهاء من إجراءات تسجيل 181 مخصباً وإصدار استمارات تسجيلها، وتحليل 1201عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.

وأضاف أنه خلال يناير الماضي، تم تحليل 727 عينة علف دواجن، و175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف، وإصدار نتائج لها، واستقبال وفحص 480 شحنة مخصب زراعي مستورد واستقبال، فضلاً عن فحص 512 شحنة مستوردة، تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها، إضافة إلى سحب عينات 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج.

وتضمن التقرير إصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لعدد 78 تجربة تشغيل بـ226 عينة وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.