وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية تقدم أكثر من 45 خدمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصه مصر الرقمية التي أطلقت أغسطس الماضي، يشترك فيها أكثر من مليون مواطن، وتقدم أكثر من 45 خدمة، منها خدمات المرور؛ إذ يستطيع المواطن تجديد الرخصة، واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصة، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، وخدمات الشهر العقاري.

عمرو طلعت: خدمات التموين والتراخيص والشهر العقاري إلكترونيا

وأضاف «طلعت»، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أحد الخدمات الهامة التي توفرها المنصه «التوثيق»، قائلا: «نعلم جميعا الصعوبة التي كان يتكبدها المواطن من استخراج التوكيلات أو إجراء أي مستخرجات، يستطيع المواطن اليوم القيام بنحو 90% من خدمات التوكيل عبر المنصه ليتوجه لاحقا في الوقت المناسب له لتسلم التوكيل».

وأوضح الوزير، أن الإطلاق الثاني للخدمات عبر المنصة من المتوقع أن يجري خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 21 خدمة جديدة، منها المحاكم والإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنها مصممة لتناسب كل أنواع المواطنين وشرائحهم، لاسيما تنوع وسائل السداد، سواء شركات السداد النقدي أو محافظ المحمول أو الائتمان.

وأكد وزير الاتصالات أن المنصة متوفرة لكل من يرغب في التعامل مع التكنولوجيا، أما من لا يرغب في التعامل معها مباشرة يستطيع الحصول علي الخدمات عبر مراكز البريد، ومن لا يرغب في التكنولوجيا أو البريد يحصل علي كل الخدمات من خلال مركز الاتصالات «1599».

ونوه الدكتور عمرو طلعت، إلى أن العملية في منتهى السهولة، ويستطيع المواطن الحصول على الخدمات دون عناء.