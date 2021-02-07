«التبطين» ينقذ ترعة «الجنابية».. والأهالي: «هدية السيسي للمزارعين»

قبل أشهر قليلة كانت ترعة الجنابية الأولى اليسرى للزاوية التابعة لمركز كفر الشيخ، مكاناً مملوءا بالحشائش يصعب وصول المياه منه إلى الأراضي الزراعية، وفجأة وبدون سابق إنذار جرى اختيارها لتكون من الترع الأولى التي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، لتتبدل أحوال المزارعين الذي يروون أراضيهم الزراعية من هذه الترعة، فرحين بما يجرى تنفيذه من عمليات تبطين وتأهيل ضماناً لوصول المياه لأراضيهم الزراعية.

الترعة التي يبلغ طولها نحو 1.350 كيلو متراً، يجري العمل بها على قدم وساق للانتهاء من التبطين، حيث تخدم زمام 800 فدان، وتصل إجمالي تكلفة تبطينها لنحو 4 ملايين جنيه، وسيجرى الانتهاء من التنفيذ خلال ستة أشهر، وفق المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ والمشرف العام على مشروع التبطين، حيث إنها من بين 78 ترعة سيجرى الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع، وتم بالفعل اعتماد تبطين 375 كيلومترا بتكلفة مليار و278 ألف جنيه، وجارٍ اعتماد باقى المبالغ لتبطين وتأهيل المستهدف من الترع، وذلك بهدف الجسور والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

عبدالعال: «المشروع انتظرناه طويلاً ويضمن وصول المياه للنهايات»

«المشروع كويس انتظرناه طويلاً، هيقلل فقد المياه وهيضمن وصولها لنهايات الترع، وري أراضينا خاصة بعد معاناة كبيرة، الترعة كانت مليانة حشائش لكن بعد التبطين بقت حاجة كويسة جداً»، بهذه الكلمات عبر محمد عبدالعال، أحد أبناء المحافظة عن سعادته بتبطين الترعة.

وقال المزارع الذي قضى نحو 65 عاماً من عمره، وهو يرعى أرضه الزراعية، إن مشروع التبطين هدية الرئيس للمزارعين: «المشروع ده هدية السيسي لكل المزارعين وبنتمنى يد تطوير وتبطين الترع تصل لكل الترع بكفر الشيخ، الترعة بقت حاجة مفرحة بعد بدء عمليات التبطين».

لم يكن عبدالعال وحده، هو من فرح بتبطين الترعة المارة بقريته، بينما يقف إسماعيل حمدي، على حافة الترعة، يشاهد العمال الذين يقومون بعمليات التبطين، يدعمهم ويشجعهم بكلمات «أنتم أبطال»، يبدي فرحته بالتبطين قائلاً «حاجة حلوة خالص، الترعة دي كانت مصدر تلوث ومليانة حشائش وقاذورات، وكتير كانوا بينضفوها لكن كانت بترجع تاني، مع التبطين لمكان للحشائش ولا لحجب المياه عن النهايات، ولا للقاذورات، لو رميت جنيه هتلاقيه بعد التبطين، ومفيش حاجة اسمها شخص يغرق، وشكرا للرئيس السيسي».

المحمدي: «تقلل فاقد المياه وتحسن أحوال الزراعة»

من جانبه أكد المهندس أشرف المحمدي، أن علميات تبطين الترع مستمرة، حيث يجرى الآن العمل بـ7 ترع بهدف تحسين المياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن العمل مستمر في تأهيل وتبطين ترعة الحلافي بالإضافة إلى استمرار العمل في تبطين 6 ترع أخرى منها ترعة الزاوية، و«المربط» والوصلة الثانية للملاحة، و«العباسية» بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية، موضحاً أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

نور الدين: نهدف لتبطين 78 ترعة بالمرحلة الأولى من المشروع القومي

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

ووفق المحافظ، فإن الترع الجاري العمل بها في المرحلة الأولى هي: ترعة الجنابية الأولى اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 مترا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجار تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.

كما أنه جار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدي سالم، والزرافة بهندسة ري سيدي سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس.

وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارِ تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والأرنكة على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكدا سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.