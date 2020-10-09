إعادة تأهيل وتبطين 7 ترع في كفر الشيخ

تواصلت أعمال التأهيل والتبطين لـ 7 ترع بعدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف أن العمل مستمر في تأهيل وتبطين ترعة الحلافي بالإضافة إلى استمرار العمل في تبطين 6 ترع أخرى منها ترعة الزاوية، و"المربط" والوصلة الثانية للملاحة، و"العباسية" بطول 9 كم بداية من مصرف نمرة 7، بالإضافة لتبطين ترعة الزاوية.

وأوضح أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.