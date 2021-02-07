كشف غموض مقتل شخص بقنا: قتله قريبه لخلاف على زراعة الأرض

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة قنا، من كشف غموض مقتل شخص، وضبط مزارع وزوجته بتهمة قتله وإخفاء جثته.

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بلاغًا من سائق مقيم بدائرة المركز، بخروج نجل أحد أقاربه من مسكنه وعدم عودته، وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن اختطاف المذكور والمطالبة بدفع نصف مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق، أبلغ مزارع مقيم بذات الناحية، بمشاهدته نجل أحد أقارب المتغيب وبرفقته زوجته، ربة منزل، أثناء حملهما جوالًا، وإلقائه بمنطقة المقابر بذات الناحية، وبالانتقال والفحص عُثر على الجوال وبداخله جثة المتغيب.

وجرى استهداف المزارع والزوجة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العامن ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، ما أسفر عن ضبطهما، وبمواجهتهما قرر المتهم الأول بأنه والمجني عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة بدائرة المركز، وأنهما تقابلا مصادفة بالزراعات، فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجني عليه له في زراعة الأرض.

وذكر المتهم، أن المشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بفأس على رأسه فأودى بحياته، وترك جثته بذات المكان، وتوجه لمسكنه، وعاد مرة أخرى هو وزوجته لنقل الجثة، فوضعاها داخل جوال وقاما بنقلها باستخدام «توك توك» إلى منطقة المقابر، ثم أرسل رسالة على هاتف المبلغ على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.