صديق: العشوائيات غير الآمنة «ناقوس خطر» يدق في قلوبنا

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أن قضية العشوائيات ليست قضية بناء عمراني أو إنشاء، وإنما هي قضية إنشاء مجتمعات: «إزاي نحرك مجتمع من حياة كان فيها إلى حياة تانية»، مشيرًا إلى أن ناقوس الخطر كان دائما يدق في قلوبنا بالعشوائيات الغير آمنة.

التأكيد على النسيج العمراني والحياة المتكاملة

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية إكسترا نيوز، أنه كان لابد من وجود حل جذري وبناء مساكن آمنة لهم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على النسيج العمراني والحياة المتكاملة.

نعمل على الطموح العمراني حاليًا

وتابع: «الخطط التي نعمل عليها حاليًا هي الطموح العمراني، وإزاي نعمل مجتمعات عمرانية داخل المدن ونبني عليها إسكان جديد للناس، ونلم فيه الحاجات المكتظة وشكلها غير ملائم وغير مناسب، ونحسن في الحياة الموجودة من خلال عمل محاور طرق داخلية، وغيرها من الخدمات».

وأشار «صديق»، إلى أن «الناس بتبقى عايشة لكن ناقصها مكملات الحياة يعني مفيش شبكات مياه، صرف صحي، كهرباء، وطرق، ومن الممكن يكون في لكن الكثافة السكانية أعلى من استيعاب هذه الشبكات زي العمارات الـ14 دور في المناطق غير المخططة، وده غير الكثافات الأفقية، وأن مفيش فواصل بين العمارات، لذلك بنشوف إحنا إزاي نقدر نحافظ على النسيج العمراني ده ونعمل لهم شبكات مياه وصرف صحي، ودي القضية التانية التي نعمل عليها أيضًا غير تطوير عواصم ومحافظات المدن، والمرصود لها 318 مليار جنيه على السعر الحالي على مدى 10 سنوات».

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن أرقام تطوير العشوائيات ضخمة للغاية، وقد تكون تتخطي ميزانيات دول: «نحتاج من 3 إلى 4 تريليون جنيه للقضاء على العشوائيات».