 قروض وتوزيع 1200 بطانية ودفاية ضمن مبادرة «مصر الدفيانة» بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء توزيع 1200 بطانية ودفاية ضمن مبادرة «مصر الدفيانة»، بالتنسيق مع جمعية الأورمان على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأيتام ومحدوي الدخل على مستوى قرى ومدن المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الفقيرة، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسر الأشد احتياجًا.

من جهته، قال المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بقرية سنتريس بأشمون وطوخ طنبشا ببركة السبع والعراقية بالشهداء بإجمالى 4500 قطعة ملابس، فضلًا عن أنه منذ بدء شهر فبراير الجاري، تم تسليم 10 أكشاك مواد غذائية للحالات الأكثر استحقاقًا مزودة بالبضاعة وجهاز ديب فريزر وعداد كهرباء بإجمالي تكلفة 150 ألف جنيه.

واشار إلى أنه تم تقديم 10 قروض حسنة بدون فوائد لتنمية المشروعات الصغيرة ، بالإضافة الي تنظيم معرض أثاث منزلي بقرية العراقية بالشهداء؛ لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية بنطاق لمحافظة وفق أبحاث ميدانية.

ووجه محافظ المنوفية، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بتوزيع 120 كجم من اللحوم المجمدة على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف، ويأتى هذا انطلاقا من المسئولية المجتمعية في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ المنوفية، بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم؛ للحد من آلامهم ومعاناتهم.