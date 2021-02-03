محافظ المنوفية يتابع الموقف التنيفذي لتطوير شبين الكوم 

أجرى ظهر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع، وتذليل العقبات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير الهيئة العامة الأبنية التعليمية فرع المنوفية، ورؤساء حي شرق وغرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال رفع تراكمات الهدم بالمنطقة المجاورة لمرفق النقل الداخلي بحي شرق شبين الكوم، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال ورفع نواتج الهدم لوضع مخطط وتصور لإستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام علي المواطن، كما يساهم في تنمية موارد المحافظة الذاتية وتجميل المنطقة.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال تطوير كوبرى عمر أفندى بشبين الكوم، وإستمع المحافظ لشرح عن أعمال التطوير وخطواته من خلال الرسومات الهندسية المقرر تنفيذها، حيث جار حاليا إنشاء 3 جداريات بالاضافة الي شاشة عرض على جانبي الكوبرى لإضفاء منظر حضارى وجمالي، موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد ونهو أعمال التطوير في مطلع الشهر المقبل.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له أعمال تطوير مشروع حديقة الطفل والحديقة العامة بميدان عمر أفندي بنطاق حي غرب وذلك في إطار توفير متنزه للأهالي بأسعار رمزية، كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لحديقة مجمع المصالح بشبين الكوم تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موجهاً بأن يشمل التطوير رفع كفاءة السور الخارجي للحديقة وإزالة كافة الغرف والأكشاك وتذليل معوقات التنفيذ، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بإعداد دراسة بشأن إمكانية نقل مقر مشروع تحسين الطرق لموقع أخر وتوسعة نطاق الحديقة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع المتفرعة لشارع الجلاء البحرى بحي غرب شبين الكوم، وكذا أعمال القشط بشارع صبري أبو علم وأعمال الرصف التجهيزية لبعض الشوارع المتفرعة منه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة .

وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير (رصف– انترلوك) بشارع دنشواى ومتفرعاته بالعزبة الغربية بحي غرب شبين الكوم، ووجه رئيس حي غرب بسرعة رفع كافة الإشغالات وإمكانية نقل أعمدة الإنارة التي تعوق أعمال التنفيذ لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار أعمال تطوير ورصف الطرق بكل مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والرصف، وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة.