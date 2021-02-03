«احتلال إيران للجزر الإماراتية.. في رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية

حصل الباحث السيد علي أحمد عاشور واصل، على درجة الدكتوراه، عن رسالته «المسؤولية الدولية الناشئة عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث»، بتقدير جيد جدا، ونوقشت الرسالة بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

فتحي سرور والعليمي.. ضمن لجنة مناقشة الرسالة

وشملت لجنة مناقشة الرسالة، الدكتور فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسا، والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الداخلية الأسبق عضوا، والدكتور سامي الشوا رئيس قسم القانون الجنائي عميد الكلية الأسبق، مشرفا، والدكتور أبو الخير أحمد عطية أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي، مشرفا.

إعلاميون وسياسيون ضمن الحضور

وحضر رسالة الدكتوراه، السفير اليمني بالقاهرة، محمد علي مارم، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وفهد العريقي رئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية في مصر، وعدد من كبير من الإعلاميين والسياسيين، ووفد من السفارة اليمنية بالقاهرة.

السفير اليمني بالقاهرة: عنوان الرسالة ذات اهتمام قومي

وأكد السفير اليمني بالقاهرة، محمد علي مارم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها محافظة المنوفية وجامعة المنوفية، لمشاركة الباحث السيد علي مناقشة الدكتوراه، مؤكدا أنه كانت لديه رغبة شديدة في زيارة الجامعة للاطمئنان على الطلاب اليمنيين فيها، مشددا على أن عنوان الرسالة ذات اهتمام قومي لكل الدول العربية، والكل يتطلع لعودة أراضيها لها مرة أخرى.

الجالية اليمنية بمصر تشهد مناقشة رسالة الدكتوراه

من جانبه، أكد فهد العريقي، رئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية في مصر، موضوع المناقشة متشعبة وفي مجال حساس الخاص بالحزر الثلاث الإماراتية، وشهد المناقشة زخما كبيرا من المشاركين من سياسيين وسفراء ووزراء، موضحا أنهم جاءوا جميعا للمشاركة دعما للباحث، ولأم الدنيا مصر في ظل مناقشة هذه الرسالة لأنها أثبتت مدى التعاون والتآخي بين الشعبين المصري واليمني.

وأضاف رئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية بمصر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أغلب اليمنيين المشاركين في المناقشة كانوا يجهلون محافظة المنوفية ولكنهم استمتعوا بتواجدهم فيها، قائلا: «أخذنا انطباعا جميلا عن محافظة المنوفية، التي تقام فيها مشروعات وبها الأبنية العلمية العريقة».