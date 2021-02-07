الأقوى ويتهرب من اللقاحات.. 7 معلومات عن سلالة كورونا بجنوب إفريقيا

حالة من الخوف تجتاح العالم بعد إعلان شركة «أسترازينيكا» عن محدودية لقاحها في الحماية من سلالة جنوب إفريقيا المتحورة من فيروس كورونا، بعد انتشار النسخة الأكثر عدوى في 31 دولة في العالم حتى الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور ريتشارد ليسيل، خبير الأمراض المعدية في جامعة «كوازولو ناتال» في ديربان جنوب إفريقيا: «أمر مدهش ومرعب مدى سرعة هيمنة المتغير»، وفيما يلي أبرز معلومات عن سلالة جنوب إفريقيا، وفقًا لما نشرته شبكة «BBC».

معلومات عن سلالة جنوب إفريقيا

- يعرف علميًا بـ «B.1.351»، هو سلالة من الفيروس التاجي مع ثماني طفرات مميزة في بروتين سبايك للفيروس، وهو الهيكل الذي يسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا البشرية وإصابتها، وفقًا لدراسة أجراها باحثون من جنوب إفريقيا.

- تم اكتشاف المتغير الإفريقي للمرة في خليج نيلسون مانديلا، في أوائل أكتوبر 2020، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- المسؤول عن الارتفاع غير المسبوق في معدل الإصابات اليومية في جنوب إفريقيا، حيث تم العثور على المتغير في أكثر من 90% من عينات مرضى «كوفيد -19» في البلاد.

- ينتشر بسهولة أكبر، حيث وجدت الدراسات أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50% من السلالات السابقة لفيروس كورونا.

- اللقاحات الحالية لا تعمل بشكل جيد في الحماية ضد هذا المتغير، حيث كشفت شركة «جونسون آند جونسون» أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 72% في الولايات المتحدة، مقابل 57% فقط في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر المتغير الجديد، أما شركة «نوفافاكس»، أن لقاحها كان فعالًا بنسبة 85% تقريبًا ضد ما يسمى بالمتغير البريطاني، ولكنه فعّال بنسبة 50% فقط في منع العدوى بالمتغير الجنوب إفريقي.

- بدأت شركة «أسترازينيكا»، العمل على لقاح جديد مصمم لمكافحة النوع الجنوب أفريقي، بينما تعمل «موديرنا» على جرعة لقاح «معزز» ضد البديل الجنوب أفريقي، والذي يمكن إضافته إلى سلسلة الجرعتين للقاح الحالي.

- لديه طفرة تسمى «E484K»، قد تكون هذه الطفرة مسؤولة عن قدرة المتغير على التهرب جزئيًا من اللقاحات، يُعتقد أن الطفرة تقلل من قدرة بعض الأجسام المضادة على تحييد الفيروس أو وقف نشاطه.