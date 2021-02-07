زوجة علي أبوالقاسم لـ«الوطن»: أتوقع براءة زوجي اليوم «إن شاء الله»

أعربت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية عن توقعها بأن يتم تبرئة زوجها، اليوم، من تهمة الاتجار في المخدرات.

وقالت «ابتسام»، في تصريح لـ«الوطن»، تزامنا مع جلسة محاكمة اليوم لزوجها أمام محكمة تبوك الجزائية، إنها تتوقع أن يكون هناك قرارا بتبرئة زوجها، وذلك إذا فعلت النيابة القضائية، وبالتالي فإن حكم محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية سيأخذ في الاعتبار والاهتمام.

ولفتت إلى أنه وفق ما جاء في حكم محكمة جنايات القاهرة، فإن زوجها سيأخذ حكم بالبراءة.

وأشارت زوجة المهندس المصري إلى أنه من الممكن أن يتم تأجيل جلسة اليوم، فهي ليست جلسة نهائية في القضية.

محكمة جنايات القاهرة تحكم على 3 بالمؤبد في قضية علي أبوالقاسم

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل أيام حكما بالسجن المؤبد في قضية علي أبوالقاسم على 3 متهمين أدينوا بالاتجار في المخدرات ودس الحبوب المخدرة في معدة زراعية وتهريبها إلى الخارج.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بتبرئة 3 متهمين في القضية كانت توجه لهم نفس الاتهامات التي تم توجيهها للمتهمين الثلاثة المدانين.

ويعتقد البعض أنه بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإدانة المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، فإن ذلك يحمل دليلا على براءة المهندس علي أبوالقاسم.

جلسة مصيرية في قضية المهندس علي أبوالقاسم

وتعقد جلسة اليوم للنظر في قضية المهندس علي أبوالقاسم والذي حكم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة الاتجار في المخدرات بعد تسلمه معدة زراعية تحمل أقراص مخدرة خلال عمله بإحدى شركات المقاولات بالجمارك السعودية.

وقد نجحت الجهود المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في وقف تنفيذ حكم الإعدام مراعاة لتطورات التحقيقات في القضية بمصر.

القضاء السعودي يتسلم حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية علي أبوالقاسم

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن القاضي المكلف بالنظر في قضية علي أبوالقاسم تسلم اليوم الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للنظر فيه، وفي هذه القضية التي دخلت عامها الخامس.

ويتمسك المهندس علي أبوالقاسم وأسرته بالبراءة وأنه لم يكن يعلم شيء عن المخدرات التي وجدت داخل المعدة الزراعية التي شحنت من مصر.