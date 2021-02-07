مهرجان أسوان يهدي دورته الـ5 لروح المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، تاركة إرثًا سينمائيًا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية.

رحلت اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا

فيما قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحسب بيان صادر عن المهرجان منذ قليل، إهداء الدورة الخامسة التي ينظمها المهرجان في شهر فبراير الجاري لروحها عرفانًا بما قدمته طول مشوارها، وأكد أنه برحيل مفيدة التلاتلي تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها «صمت القصور، نادية وسارة، موسم الرجال».

أول من اكتشفت هند صبري

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما أبدعته مفيدة التلاتلي خلال مسيرتها السينمائية، سيبقى طويلًا في ذاكرة كل عشاق الفن السابع، سواء عطائها كمونتيرة تعاونت مع عدد من كبار المخرجين العرب، أو ككاتبة للسيناريو، أو كمخرجة قدمت للشاشة التونسية والعربية واحدة من أهم نجمات جيل الشباب وهى الفنانة «هند صبري» في فيلمها الأول «صمت القصور».

يذكر أن المخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس.

تاريخ سينمائي مشرف

درست المخرجة مفيدة التلاتلي، في أكاديمية «باريس» للفيلم عام 1965، وإشرافها على السيناريو والإنتاج في التلفزيون الفرنسي على مدار أعوام 1968 و1972.

احترفت السينمائية مفيدة التلاتلي، المونتاج في العديد من الأفلام العربية، وحققت من خلالها نجاحًا جماهيريًا منها «ذاكرة خصبة» للفلسطيني ميشال خليفي و«حلفاوين» لفريد بوغدير و«نهلة» للجزائري فاروق بلوهة و «باب فوق السماء» للمغربية فريدة بليزيد.