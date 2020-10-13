مهرجان أسوان يكرم إلهام شاهين: عبرت عن قضايا المرأة بصدق في السينما

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، النجمة إلهام شاهين لتكريمها في الدورة الخامسة للمهرجان، التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، حيث سيتم منحها جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل، الذي قدمت خلاله عشرات الأفلام المهمة التي عبرت عن قضايا المرأة بصدق وواقعية.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، في بيان لها، إن إلهام شاهين واحدة من أهم نجمات السينما المصرية اللاتي عبرن عن مشاكل المرأة المصرية في مجموعة كبيرة من الأفلام التي ستبقى طويلًا في ذاكرة الفن السابع، حيث طرحت قضايا تتعلق بنماذج مختلفة للمرأة من كافة الطبقات والشرائح الاجتماعية.

وأضافت "التلاوي": إلهام شاهين تعتبر نموذجًا للنجمة الموهوبة التي تدرك أهمية السينما في التأثير علي ثقافة المجتمع، وتحرص على مواصلة العطاء على الشاشة الفضية رغم الظروف الصعبة التي تواجه الصناعة، كما أنها تخوض في كثير من الأحيان مغامرات إنتاجية تغرد بها خارج تيار السينما السائد، فهي لا تبحث عن المكسب المادي بقدر ما تسعى لتقديم أعمال ذات قيمة فنية رفيعة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، إلى أن إلهام شاهين تعتبر امتدادًا لجيل الممثلات الرائدات في السينما المصرية، فهي تشبههن في تبنيها لطرح قضايا اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المصريين.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي: يحسب لإلهام شاهين أيضًا أنها كانت صاحبة مواقف جريئة في مواجهة قوي الظلام وتيارات الإسلام السياسي التي حاولت أن تعبث بالفن والثقافة.

يذكر أن إلهام شاهين كانت الرئيس الشرفي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الأولى، وحصدت عبر مشوارها السينمائي الطويل العديد من الجوائز، وقدمت أفلاما مهمة من أبرزها "البرىء" و"الهلفوت" و"موعد مع الرئيس" و"يا دنيا يا غرامي" و"سوق المتعة" و"لحم رخيص" و"واحد صفر" و"خالي من الكوليسترول" و"يوم للستات".

وتنتظر إلهام شاهين، عرض أحدث أفلامها "حظر تجول" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي .

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة "أكت".