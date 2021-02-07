بدء أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية «صور»

بدأت محافظة الإسكندرية، برئاسة المحافظ اللواء محمد الشريف، قبل قليل، أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل، وذلك بعدما أصدر المحافظ تعلميات مشددة أمس، بسرعة إخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل في غرب المدينة، والذي جرى إخلاؤه في وقت سابق.

وحرص المحافظ، على التواجد بموقع البرج المائل، رقم 36 بشارع «أبو الحسن»، منطقة كوم الشقافة كرموز، بنطاق حي غرب الإسكندرية، لمتابعة إخلاء 5 عقارات بمحيط البرج المائل.

وأكد المحافظ، أثناء تواجده في محل الواقعة، أن عملية الإخلاء جرت لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لاستقبال سكان العقارات التي جرى إخلاؤها، حيث جرى تجهيز 40 سريراً داخل فصول المدرسة، بالإضافة إلى تزويدهم بوجبات غذائية جاهزة.

وأشار الشريف، إلى أن لجنة من كلية الهندسة ستقوم بمعاينة العقارات المجاورة للبرج المائل، والتأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك لتقييم الأضرار الواقعة في العقارات المجاورة وكيف يمكن حلها.

المحافظ للسكان: «مفيش حد هيقعد في الشارع»

وقال المحافظ، موجهاً حديثه لأحد السكان: «مفيش حد هيقعد في الشارع»، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز المدرسة من أجل عملية النقل، وتجهيز الغرف والبطاطين من أجل المعيشة، لحين صدور قرار اللجنة الهندسية فيما يخص سلامة العقارات المجاورة.

وأوضح أن العقار المائل مخالف وجرى بناؤه في عام 2009، بدون ترخيص، وصدر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وسيجري هدمه حفاظاً على أرواح السكان وأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن المحافظة تنتظر قرار اللجنة الهندسية فيما يخص المتضررين من السكان.