حي غرب يكشف تفاصيل عقار الإسكندرية المائل: صدر له 9 قرارات إزالة

كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، تفاصيل إخلاء 5 عقارات بجوار العقار المائل، قائلة إن العقار مبني منذ 2009 حيث كان مكونا من 7 أدوار دون ترخيص، وجرى إضافة دورين في 2011، وصادر ضد العقار 9 قرارات إزالة، ولم تنفذ، «يُسأل عن ذلك اللي كانوا موجودين في الوقت ده، بس أكيد كانت مأهولة بالسكان، ولكن حاليا اتضحت الخطورة فتم إخلاءها فورا».

وأضافت «شعبان» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يجرى الآن إخلاء الشقق من المنقولات لإزالة العقار صباحا، لافتة إلى أن العقار مائل بمسافة 50 سم، للأمام وأخرى من الجنب، «دة رقم كبير جدا، ممكن تميل للأمام أو للخلف أو بزاوية»، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء ما بجوارها بمسافة 30 مترا للأمام والجنب، وسينقل السكان لـ 3 مدارس مُعدين لهم مؤقتا.

وتابعت: «احنا دائما بننزل على العقارات وبناخد شوارع كاملة أكملها وبنكشف عليها، ومعانا لجنة للعقارات الآيلة للسقوط، وبنطلع عقارات وبنفذها، وصاحب العمارة سيلاحق من الجهات الأمنية، الموضوع مش هيتسكت عليه».

وواصلت: «الشارع كله عمارات مائلة مستقرة، يعني مالت من فترة واستقرت على ذلك، ولم يحدث ميل زيادة، وبتكون آمنة، دة مش عرف هندسي عادي، بس دة واقع لازم نتعامل معاه، والمنوط به تنفيذ الإزالة هو الحي».