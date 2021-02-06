وزير القوى العاملة عن توفير 4219 فرصة عمل: أعدنا جدار الثقة مع الشباب

أعلن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 4219 فرصة عمل بالقطاع الخاص، في 9 محافظات، كما أنه في السابق كانت الوزارة تُعلن عن فرص عمل وتنظيم ملتقيات توظيف ولكن لم يحظَ ذلك بإقبال من الشباب في الآونة السابقة، ربما يرجع إلى نوع من أنواع فقدان الثقة، ولكن الآن تغير الأمر وأصبح هناك إقبال كبير من الشباب.

ملتقيات التوظيف تُشغل 85% من الوظائف المعروضة

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة حاولت مع الشباب بقدر الإمكان «رويدًا رويدًا» حتى ثُبت لهم بأن هناك فرص جيدة ووظائف فعلية، فعاد جدار الثقة مرة أخرى، «ملتقيات التوظيف كانت بتشغل 85% من الوظائف المعروضة».

محدش من الشباب كان بييجي ملتقيات التوظيف في 2016

وتابع: «إحنا في عام 2016 لما كنا بنعمل ملتقى توظيف ونعرض فرص عمل للشباب مكناش بنلاقي حد بييجي أساسًا، واحدة واحدة عملنا ثقة مع الشباب وكان لازم علينا أننا نعمل حوار، من خلال الإعلام والمؤتمرات والجامعات، وهذا أعطى نوعا من هذه الثقة، في آخر نوفمبر الماضي لما عملنا ملتقى شباب لاقينا المتقدمين ضعف الوظائف».

القطاع الخاص يُعد الجناح الأكبر في الاقتصاد المصري

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجب على الشباب متابعة نشرات التوظيف التي تصدرها الوزارة، «يسأل ويشوف إيه اللي يناسبه ويبقى فيه إقبال على هذه الوظائف»، موضحًا أن كل هذه الوظائف تابعة للقطاع الخاص وليس للجهاز الإداري للدولة، فالقطاع الخاص يُعد الجناح الأكبر في الاقتصادي المصري، ويمثل منه نسبة كبيرة جدًا.