هاني الناظر: التشكيك باللقاحات حرب بين الشركات المنتجة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إنه وفقا للأبحاث العلمية، وطبقا للنتائج الاكلينيكية على مستوى العالم، فإن جميع اللقاحات التي أنتجتها شركات الأدوية، حتى الآن كلها فعالة ولا فارق بين الصيني والروسي والأمريكي والبريطاني وغيرهم من حيث الفعالية والأمان، وكل ما يحدث من تشكيك في فعالية هذا أو أمان ذاك ماهو إلا حرب ومنافسات بين تلك الشركات.

لا تصدقوا الشائعات التي تطلقها الشركات

وناشد رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، المصريين ألا يصدقوا الشائعات التي تطلقها الشركات لتحقيق الأرباح، قائلا: «لا تصدقوا الشائعات التي تطلقها الشركات في حروبها من أجل تحقيق أعلى الأرباح في تاريخها».

300 ألف جرعة من اللقاح الصيني دعم من الصين

وكان السفير الصيني في مصر ليا لي تشيانج، قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الصينية قررت دعم الحكومة المصرية في مواجهة كورونا، بـ300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المعطل للفيروس، لدعم جهودها لحماية صحة وسلامة الشعب المصري.

البدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه سيتم البدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا منتصف الشهر الجاري، مؤكدا حصول المواطنين على اللقاح حول العالم وفي مصر يُعد طوق نجاة للجميع، وسيكون اللقاح بالمجان لغير القادرين على تحمل تكلفته، والدولة ستتحمل نفقة هذه التكاليف.

المصرف المتحد يتبرع بـ15 مليون جينه لصالح صندوق تحيا مصر

وكان أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قد أعلن تبرع المصرف المتحد بـ15 مليون جينه لصالح صندوق تحيا مصر لتمويل عملية شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وفقًا للمبادرة الرئاسية.

40 مليون جنيه دعم من هيئة قناة السويس لتوفير لقاحات فيروس كورونا

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، دعم الهيئة صندوق «تحيا مصر»، بمبلغ 40 مليون جنيه لتوفير لقاحات فيروس كورونا.