صبري فواز يعلن إصابته بـ«كورونا»: «اتكرونا.. الحمد لله»

أعلن الفنان صبري فواز، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب صبري فواز، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» قائلا: «زود عندك يابني، كورونا واتكرونا، الحمد لله على كل شيء».

ويشارك صبري فواز، في مسلسل «قصر النيل»، الذي من المقرر أن ينافس في ماراثون دراما رمضان 2021، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد مجدي، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي، ونبيل عيسى.

وخلال أحداث مسلسل «قصر النيل»، يتوفى زوج دينا الشربيني، ولأسباب تتزوج من شقيق زوجها المتوفى، الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز المتزوج من الفنانة ريهام عبدالغفور، لتصبح «دينا» ضرة لـ«ريهام» الأمر الذي يضعهما في مفارقات وصراعات غير محسوبة.

وعن إتقانه للأدوار التي يقدمها قال صبري فواز، إن جزء كبير من المكتوب بالسيناريو، وتوجيهات المخرج و«أنا أدعبس وأدور على الدور يعني مثلًا لمًا يكون طماع في حقوق أولاد أخوه وبناء عليه هيكون جلدة وبخيل والطماع لما يحب يعمل فيها كريم ويجيب بوكيه ورد هيقول بوكيه الورد ده كلفني مبلغ كذا».

يحصل على رأي أبناءه في عمله

وأشار صبري فواز، في تصريحات سابقة إلى علاقته بأبنائه «باخد رأي عيالي ابني الكبير مروان في الجامعة، وسما في 6 ابتدائي وبيقولوا رأيهم طول الوقت وبهتم برأي مروان تحديدًا لأنه قارئ ومطلع ولما بيقول رأيه كجيل بهتم بيه، لكن سما بتناكفني وابني اللي عرفني على عالم الموسيقى وعن طريقه بقى فيه تواصل مع اللي بيحصل حواليا».