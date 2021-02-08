ممر آمن للركاب وشاشات LCD.. تعرف على مميزات قطارات المترو الجديدة

تواصل وزارة النقل، العمل على تنفيذ مشروعاتها العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث استقبلت أمس، القطار السادس من صفقة الـ32 قطارا جديدا، وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «هيونداى روتيم» الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6361 مليون جنيه، حيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تسير بخطوات ثابتة فى تحقيق استراتجيتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن القطارات الكورية الجديدة ستقدم خدمة أوروبية بالخط الثالث للمترو لجميع مرتاديه، منوها إلى أن عقب الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث للمترو بالكامل ستكون تكلفته بلغت 97 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ «الوطن»، بأن فيروس كورونا لم يمثل أى عائق فى وصول القطارات الجديدة من الخارج، مؤكدا أنه منذ ظهور جائحة كورونا، والوزارة تسلمت نحو 90 جرارا أمريكيا جديدة، وما يقرب من 227 عربة قطار روسية، و6 قطارات جديدة للمترو، برا عبر ميناء الإسكندرية، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تتم بصورة دورية فى جميع مناطق العمل الخاصة بمشروعات النقل.

وترصد «الوطن» أهم مميزات القطارات الجديدة والتى سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة بالخط الثالث للمترو، وهى كالتالى:

1- تتمتع القطارات الجديدة بنظام تكييف هواء عالى السعة.

2- يوجد بها ممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

3- يوجد بها كاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة.

4- كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

5- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

6- يوجد بها أماكن مخصصة للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

7- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.