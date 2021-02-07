محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بشكشوك

محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بشكشوك
كتب:
أسماء أبو السعود
06:53 م | الأحد 07 فبراير 2021
محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بشكشوك
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وحكمدار الفيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مدينة أبشواي، ومدير عام المساحة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.
كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، للتنسيق مع أهالي «شكشكوك» المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.
وشكشوك هي إحدى القرى الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، ويبلغ عدد سكانها أكتر من 30 ألف نسمة، ويحترف سكانها مهنة الصيد منذ عشرات السنوات حيث ورثوها أبًا عن جد.
وتضم «شكشوك» العشرات من مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية المتميزة التي يأتي إليها الكثيرون من محافظات الجمهورية المختلفة، حيث تتميز بأسعارها القليلة مقارنة بالجودة العالية للطعام، بالإضافة إلى استمتاع زوارها بركوب المراكب وأخذ جولة بحرية في بحيرة قارون.
كما تضم شكشوك مصنع «أميسال» لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون وهو أحد أكبر المصانع المخصصة للأملاح في مصر، وهو أول مصنع ينتج «أملاح» خاصة لمرضى الضغط.
وتشتهر قرية شكشوك بعمل سيداتها في تقشير الجمبري منذ عشرات الأعوام، ولكنهم مؤخرًا احترفن صناعة التوابل والأسمدة المخصصة لعلاج التصحر من قشور الجمبري، وبدلًا من استخدام قشور الجمبري في إطعام الطيور أصبح مشروعًا يدر عليهم أرباحًا جيدة.