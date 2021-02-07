محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بشكشوك

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وحكمدار الفيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مدينة أبشواي، ومدير عام المساحة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، للتنسيق مع أهالي «شكشكوك» المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.

وشكشوك هي إحدى القرى الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، ويبلغ عدد سكانها أكتر من 30 ألف نسمة، ويحترف سكانها مهنة الصيد منذ عشرات السنوات حيث ورثوها أبًا عن جد.

وتضم «شكشوك» العشرات من مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية المتميزة التي يأتي إليها الكثيرون من محافظات الجمهورية المختلفة، حيث تتميز بأسعارها القليلة مقارنة بالجودة العالية للطعام، بالإضافة إلى استمتاع زوارها بركوب المراكب وأخذ جولة بحرية في بحيرة قارون.

كما تضم شكشوك مصنع «أميسال» لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون وهو أحد أكبر المصانع المخصصة للأملاح في مصر، وهو أول مصنع ينتج «أملاح» خاصة لمرضى الضغط.

وتشتهر قرية شكشوك بعمل سيداتها في تقشير الجمبري منذ عشرات الأعوام، ولكنهم مؤخرًا احترفن صناعة التوابل والأسمدة المخصصة لعلاج التصحر من قشور الجمبري، وبدلًا من استخدام قشور الجمبري في إطعام الطيور أصبح مشروعًا يدر عليهم أرباحًا جيدة.