سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة المعاينات لبعض الحالات للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز البداري ضمن جولاته المستمرة والدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة.

رافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز البداري وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة، مشيراً إلى تكثيف العمل لتحرير مزيد من العقود لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة والمتقدمين بأوراقهم لهذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد على تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين لأراضي أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها تمهيداً لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين موضحاً أننا نعمل على استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017