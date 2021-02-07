سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية بأبنوب والفتح

كلف محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المهندس، نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، بالمتابعة والإشراف على مشروعات الثروة الحيوانية ومتابعة دفاتر الوارد والمنصرف وذلك لإحكام السيطرة والاطمئنان على كمية الألبان، خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط مشروعات الثروة الحيوانية «مزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح، ومزرعة قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب» بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامة كامل نائب رئيس المركز وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب؛ وذلك لمتابعة سير العمل بها وبجث مدى استغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها فضلاً عن المرور على أقسام المزرعتين والعنابر والمخازن الخاصة بكل منهما للتأكد من مدى الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج.

وعلى هامش الجولة التفقدية قام السكرتير المساعد بضبط مخالفة مباني بمركز الفتح؛ حيث تم إزالة الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية للمركز.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بالمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة والوقوف على الإمكانيات المتاحة وبحث زيادة الإنتاجية، خاصة مشروعات الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها.