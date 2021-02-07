رئيس البرلمان مداعبا النواب: ألغي الجلسة علشان ترتاحوا

داعب المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بسبب كثرة عدد طالبي الكلمة للتعقيب على بيان وزير الإتصالات قائلا «ألغي الجلسة علشان ترتاحوا.. الجلسة طويلة جدا وسأنهيها في الوقت المناسب».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزيرالاتصالات، الذي ألقى بيانه أمام النواب، في إطار استماع المجلس لبرنامج الحكومة.

وطالب جبالي، أعضاء المجلس بحسن استغلال الوقت متابعا «أرجو الاختصار وأرجوعدم التكرار».

وقال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، «حريص على أن تأخذ المعارضة حقها، الأغلبية تستحنملني معلش».

جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، عن حزب «مستقبل وطن»، بأن هناك بعض الأعضاء لم يحصلوا على الكلمة، مشيرا إلى قيام أحد النواب، بانتقاد الأغلبية على طلبها غلق باب المناقشة في العديد من المناقشات بحضور الوزراء.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجميع سيأخذ حقه في الكلام للتعقيب على بيان وزير الاتصالات.

وقال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «حريص على أن تأخذ المعارضة حقها، الأغلبية تستحنملني معلش».

جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره النائب هشام الجاهل، بأن هناك بعض الأعضاء لم يحصلوا على الكلمة، مشيرا إلى قيام أحد النواب، بانتقاد الأغلبية على طلبها غلق باب المناقشة في العديد من المناقشات بحضور الوزراء.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجميع سيأخذ حقه في الكلام للتعقيب على بيان وزير الاتصالات.

ومن جانبه، أكد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أن 32% هي نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن «مستقبل وطن» في مناقشات بيانات الوزراء، مؤكدا أنها نسبة لا تتماشى مع عدد الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على انتقادات بعض النواب بأن أعضاء الحزب يحصلون على النسبة الأكبر للحديث والتعليق على بيانات الوزراء.

وأشار إلى أن النائب الذي تناول هذا الأمر تحدث 6 مرات تعقيبا على الوزراء، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتح لـ280 نائبا عن حزب «مستقبل وطن».

وفي ذات السياق، أشاد أشرف رشاد، بحرص رئيس مجلس النواب، على مراعاة كافة التيارات والاتجاهات السياسية تحت قبة البرلمان.

وقال رشاد: «نحترم إعطاء الفرصة للمعارضة»، مؤكدا أن الأغلبية ستتعاون مع رئيس المجلس دوما في إرساء قواعد الحديث.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»: «نحن نرحب بكافة التيارات السياسية المعارضة قبل الأغلبية».

وأشاد رشاد، بالدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات، مؤكدا أننا نشهد طفرات يومية في هذا القطاع، مطالبا بضرورة مراعاة بعض الملاحظات التي أبداها النواب تعقيبا على بيان وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت.