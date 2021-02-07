استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد سيارات الإسعاف

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم اصطفاف سيارات هيئة الإسعاف بالطريق الدائري استعدادا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقش بشارة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، فيما تم توفيره من إمكانيات لمرفق الإسعاف يخدم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال درويش خلال لقائه محافظ الإسماعيلية إنه تم تزويد مرفق الإسماعيلية بأحدث 5 سيارات إسعاف عناية مركزة لتطوير خدمة الإسعاف تزامناً مع بدء منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقد بشارة السيارات الحديثة للعناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد السيارات بمرفق الإسماعيلية 102 سيارة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الصحة وهيئة الإسعاف لتطبيق المعايير العالمية استعدادا لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل.

وناشد محافظ الإسماعيلية المواطنين بسرعة التسجيل في منظومة التأمين لاكتمال نسبة التسجيل بالإسماعيلية 100 %.

وبلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة الجديدة بلغ 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم مليون و370 ألفا و806 مواطنين.

وكان قد شهد بشارة مع قيادات الجيش الثاني الميداني اصطفاف المعدات المشاركة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في مركز ومدينة القنطرة شرق.

وتستهدف المبادرة في الإسماعيلية تطوير وتنمية 16 قرية وتوابعها بمركز ومدينة القنطرة شرق بإجمالي 182 معدة مختلفة.

وتضم المعدات حفارات ولوادر وسيارات بواقع 120 معدة تابعة للشركات الخاصة العاملة مع الهيئة الهندسية و62 معدة تابعة للوحدات المحلية للمحافظة.