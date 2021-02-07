«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لـ«رقمنة المجالس النيابية»

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بمقر مجلس النواب، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشئون المجالس النيابية، بشأن استخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحقيق التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بوزارة شئون المجالس النيابية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين؛ ويهدف إلى التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي لوزارة شئون المجالس النيابية، والمساهمة في رفع مستوى العاملين مقدمي الخدمات التي تقدمها الوزارة لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، مع ضمان جودة الخدمة من أجل توفير الوقت والجهد للنواب في عملية تلقي طلبات المواطنين والعاملين لدى الوزارة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي تنفيذا لاستراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها تحقيق التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة ومؤسسات الدولة، لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقميا بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين كفاءة العمل، عن طريق تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف «طلعت» أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشئون المجالس النيابية، لتهيئة بيئة رقمية مجهزة، وفقا للمعايير العالمية لتكون قادرة على تحقيق التحول الرقمي لوزارة شئون المجالس النيابية بكفاءة عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التي تساعد على تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ مشيرا الى أن البروتوكول يتضمن تطوير وإعادة تصميم البوابة الإلكترونية لوزارة شئون المجالس النيابية، بالإضافة الى توفير البرامج التدريبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بهدف تنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين.

وصرح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه فى إطار منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية التي تتبعها مصر لبناء مجتمع رقمي وخلق نظام بيئي رقمي حديث كان لا بد لوزارة شئون المجالس النيابية، أن تحدث من بيئة عملها وأن تحسن ما تقوم به من مهام لتساير التطور التكنولوجي الذى تسير في إطاره الدولة لبناء مصر الرقمية وأن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات التكنولوجية والانتقال إلى الخدمات الرقمية من أجل النهوض بمستوى ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات لتناسب الخطوة العملاقة في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية قدرات كل العاملين بالوزارة ورفع تلك القدرات وتأهيل كوادرها لملاحقة التطور التكنولوجي السريع وميكنة الخدمات الحكومية، واستخدام أحدث وسائل الاتصال للتيسير على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تقديم ومتابعة طلبات دوائرهم الانتخابية دون جهد أو عناء، وليتمكن النواب من أداء دورهم التشريعي والرقابي بيسر وسهولة ولإنشاء بوابة إلكترونية للوزارة، وفق أحدث النظم التكنولوجية، لتكون نافذة لكل أفراد الشعب المصري لمطالعة ومتابعة كل المستجدات في عمل الوزارة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ عددا من المشروعات بما يتواكب مع التجارب الدولية والمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات المؤسسية، ووفقا لثلاثة محاور هم البنية الأساسية، والتطوير المؤسسي للتهيئة للتحول الرقمي، ونظم وتكنولوجيا المعلومات.

وينص البروتوكول على استحداث نموذج عمل رقمي يتم من خلاله استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة كل خدمات ومهام وزارة شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وإتاحة ورفع كفاءة تبادل البيانات والمعلومات بين النواب والوزارة، وإنجاز العمليات اليومية بطريقة إلكترونية؛ بالإضافة الى استخدام أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم تداول البيانات والمعلومات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، وإتاحة نشر القوانين والتشريعات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وبناء القدرات الرقمية للعاملين وتأهيل الكوادر بها.

وقع البروتوكول؛ المهنـدسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشار محمــود يـوســف المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية.