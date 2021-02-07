درجات الحرارة المتوقعة ليلاً على مدن ومحافظات مصر.. تصل لـ6 مئوية

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، مع انتشار للشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وحددت الهيئة في بيانها درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 7 فبراير على مدن ومحافظات مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، أما على السواحل الشمالية الشرقية فيكون الطقس معتدلا نهارًا، باردا ليلًا، وعلى السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر الأحد 7 يناير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت درجات الحرارة، كالتالي:

كاترين

درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

نخل

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

إدفو

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

الاسماعيلية

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

طنطا

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

شبين الكوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

دمنهور

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

المنصورة

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

بلطيم

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

أسوان

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

رفح

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

العريش

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

مطروح

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الزقازيق

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السويس

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

رأس سدر

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

وداي النطرون

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

بورسعيد

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

دمياط

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الاسكندرية

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

طابا

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الغردقة

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

مرسى علم

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

نويبع

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الطور

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

أبو رماد

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

حلايب

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

رأس حدربة

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

شلاتين

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

وأضافت الهيئة أن معظم الأنحاء تشهد انتشارا للشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد.