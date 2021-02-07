حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 8-2-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وفي بيان صادر عن الهيئة، منذ قليل، أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على المتوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 14

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 24 13

بلطيم 24 14

مطروح 23 11

السلوم 24 11

سيوة 27 08

بورسعيد 24 14

دمياط 24 14

الزقازيق 26 14

المنصورة 26 14

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 14

العريش 24 13

رفح 23 13

رأس سدر26 13

نخل 24 10

نويبع 26 17

طابا 24 15

كاترين 16 04

الطور 20 08

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 27 10

بني سويف 27 09

المنيا 27 09

أسيوط 26 09

سوهاج 21 09

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 29 12

إدفو 28 11

أبوسمبل 26 13

الوادي الجديد 26 11

شلاتين 26 19

أبورماد 25 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19