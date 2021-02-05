الطقس السيئ مستمر في المحافظات: عاصفة رعدية بالفيوم.. والبرق يضىء سماء القليوبية

الثلوج تغطى جبل موسى.. وسيول في وادي فيران وسانت كاترين

ضربت اليوم عاصفة رعدية وسيول وعواصف ثلجية عدداً من المحافظات، وشهد محور 30 يونيو بالإسماعيلية أمطاراً غزيرة، تسببت فى تراكم المياه ببعض المناطق، ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية على الطريق، كما هاجم الطقس السيئ معظم مدن جنوب سيناء، وتساقطت أمطار غزيرة على دهب ونويبع وشرم الشيخ، وتساقطت الثلوج على جبل موسى فى سانت كاترين.وشهدت المدن الساحلية بالبحيرة أمطاراً رعدية غزيرة، صاحبها نشاط للرياح فى بعض المناطق، وزادت الأمطار على الطريق الدولى الساحلى، وتعرضت كفر الشيخ لأمطار خاصة فى المدن الشمالية، ما تسبب فى غرق معظم الشوارع والميادين، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات الكسح لشفط المياه، وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، كما شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار صاحبتها رياح باردة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.وتعرضت محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية لموجة من الطقس السيئ، وشهدت مدينة بنها أمطاراً غزيرة وأصوات الرعد، وظهور البرق، وتسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار فى تصادم أوتوبيس وسيارتين على الطريق الزراعى عند كوبرى طوخ، ما أسفر عن إصابة شخص واحد نُقل إلى مستشفى بنها الجامعى.واجتاحت عاصفة رعدية وموجة صقيع شديدة محافظة الفيوم، صاحبتها أمطار وتساقطت الثلوج، وعمّت الرياح الباردة أرجاء المحافظة، وضربت محافظة المنيا وبنى سويف موجة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وهطول أمطار رعدية على عدد من المراكز والقرى، وتسببت الأمطار فى إعاقة حركة المرور، خاصة بالطرق الفرعية المؤدية للمدن، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى.ومن جانبه، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجهزة المدن الجديدة بمواصلة رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع التقلبات الجوية فى المدن الجديدة، كما وجّه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع لا سيما بالمواقع الساخنة.وأوضح «الشربينى» أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، مضيفاً أن الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بجانب تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالإضافة إلى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلاً عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.ووجّه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطريق الرئيسى بالمدينة، واستمرار متابعة أعمال التطهير والتعقيم لمطابق الصرف الصحى، مع استمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة.وطالب المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مسئولى الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار فى الطقس، مضيفاً أن لجنة الكوارث وغرفة الطوارئ كثفت من المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولاً بأول والتعامل معها.وشدد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على جميع الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة، والطريق الرئيسى بالمدينة، والمرور على جميع محطات الرفع بالمدينة.وفى السياق نفسه، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أحوال الطقس بدأت فى التحسن التدريجى منذ صباح اليوم مع انتهاء فرص سقوط الأمطار فى جميع المحافظات، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدأت الأربعاء الماضى، وشهدت العديد من المناطق فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطاراً غزيرة ورعدية، ما أدى لتكون السيول، خاصة فى وسط سيناء بوادى فيران وكاترين، كما أن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب شهدت أمطاراً غزيرة، أدت لتجمع كميات كبيرة من المياه، كما شهدت مدن الغردقة ومرسى علم والقصير جنوب البحر الأحمر أمطاراً غزيرة ورعدية.وأشارت «شاكر» إلى أن يوم الخميس كان ذروة حالة عدم الاستقرار، وامتدت الموجة لمعظم أنحاء الجمهورية، وشهدت العديد من المحافظات أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرد والثلوج، منها محافظات فى الوجه البحرى وشمال الصعيد، مثل بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، موضحة أن الطرق فى السويس والزعفرانة ورأس غارب أغلقت بسبب السيول، كما أن محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية شهدت أمطاراً متفاوتة الشدة، من خفيفة إلى غزيرة.

"الأرصاد": حالة الجو تتحسن تدريجياً

وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت تحديثاً أمس ، أكدت خلاله أن حالة عدم الاستقرار بدأت فى الانتهاء منذ صباح أمس على عدة مناطق، وأنه كانت هناك فرص لسقوط أمطار على بعض مناطق الوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، مع نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية.