أول تعليق من هنا شيحة عن عقد قران حلا ومعز مسعود: «بنحضر للحفل»

تراجعت الفنانة هنا شيحة، عن قرارها برفض التعليق عن عقد قران شقيقتها الفنانة «حلا» والداعية والمنتج معز مسعود، غدًا الإثنين، إذ كانت ترى أنها لا يحق التصريح بخصوص هذا الشأن، كونه أمر شخصي يخص شقيقتها فقط.

وقالت هنا شيحا، لـ«الوطن»، إنّ حلا، تواصل التحضيرات حاليًا، بشأن الاستعداد لعقد القران غدًا على معز مسعود، الذي سيُقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العائلتين والأصدقاء المُقربين فقط.

وتحتفل حلا بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، غدا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمطلة على كورنيش النيل.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن حلا اختارت يوم 8 فبراير موعدا للاحتفال بعقد قرانها، كي تكون مدة عدتها انتهت تماما، لا سيما أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وكانت حلا حصلت على حكم طلاقها من الشهر العقاري بالإسكندرية يوم 4 أكتوبر 2020، حيث أوكل يوسف هاريسون محاميه الخاص طارق فودة، بإنهاء إجراءات الطلاق داخل الشهر العقاري، بموجب التوكيل الخاص به من زوجها.

وأوضح المصدر، أن حلا استعدت لزفافها، وقامت بشراء عدد من الملابس الخاصة بالزواج من خارج مصر، بجانب إعداد أبناؤها نفسيا من أجل التعايش مع معز مسعود.

ونفت مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحة، بشأن ما أثير على مدار الساعات الماضية، باعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا شيحة، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة، كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، لاسيما وأنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

وتابعت المصادر، أنّ معز مسعود، له خبرة في مجال الإنتاج الفني، ويُقدم أعمال درامية تحظى باهتمامات الجمهور العربي وليس المصري فحسب، لافتة إلى احتمالية إنتاجه أعمالًا درامية لحلا شيحة خلال الفترة المُقبلة، وهو الأمر الذي حدث مع زوجته السابقة شيري عادل في مسلسل «السهام المارقة».