زاوج شيما الحاج من منذر رياحنة أمام الكاميرات.. «صور»

تشهد حلقة اليوم، من مسلسل «سكن البنات» المعروض على إحدى القنوات الفضائية في الوقت الحالي، زواج شيما الحاج من منذر رياحنة، ضمن أحداث الحلقة، المقرر عرضها بعد قليل.

وينشر «الوطن»، صور من كواليس المشهد، وقال مصدر مقرب من شيما أنها أصطحبت في ذلك المشهد ابنتها معها وعرفتها على كاست العمل، ولقت ابنتها معاملة جيدة من فريق العمل، خاصة المخرج محمد النقلي، الذي عرض عليها المشاركة في المشهد كممثلة، لكنها رفضت ذلك الأمر، لأنها لا تحب التمثيل، لكنها تحب الرسم أكثر كما قالت للنقلي، وكانت ابنتها ترقص على أنغام المهرجانات، لتعلقها بتلك الأغاني.

وكانت شيما سافرت منذ أيام لأمريكا من أجل تجديد الإقامة الخاصة بها، ومن المقرر أن تعود بعد عدة أيام لإستكمال عملها في بعض المسلسلات والأفلام التي تحضر لها في الوقت الحالي.

ومسلسل «سكن البنات»، شارك به عدد كبير من الفنانين منهم أيتن عامر ووفاء عامر ودينا ومنذر رياحنة ومنة فضالي ومن إخراج محمد النقلي.